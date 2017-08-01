Нафта дорожчає на ризиках розширення санкцій США проти Венесуели

Світові ціни на нафту зростають у вівторок вранці, оскільки інвестори продовжують відігравати новину про можливе розширення санкцій з боку США проти нафтового сектору Венесуели, свідчать дані торгів.

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Вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,15% - до 52,8 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,2%, до 50,27 долара за барель, передає Прайм.

Трейдери продовжують відігравати новини про те, що США можуть розширити санкції проти нафтового сектора Венесуели. У понеділок Мінфін США повідомив, що країна ввела санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро за "підрив демократії". Однак санкції щодо нафтової промисловості Венесуели ще не введені, відзначає агентство Market Watch.

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На думку аналітиків Commerzbank, думку яких наводить агентство, введення санкцій проти нафтового сектора Венесуели може призвести до зниження пропозиції на ринку і, відповідно, до зростання цін на нафту.

У той же час інвестори продовжують реагувати на повідомлення про те, що технічний комітет експертів країн ОПЕК+ 7-8 серпня проведе в Абу-Дабі зустрічі з деякими учасниками угоди про скорочення видобутку нафти з метою обговорити виконання ними своїх зобов'язань щодо угоди.

Стримують зростання світових нафтових цін дані від Міненерго США про середньодобовий видобуток у країні, опубліковані в понеділок. За даними відомства, видобуток "чорного золота" в США в травні зріс на 3,6% в річному вираженні - до 9,169 тисячі барелів на добу. Зростання в місячному вираженні зафіксоване на рівні 0,6%.