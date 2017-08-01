Транзит російського газу через Україну зріс майже на чверть

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-липень 2017 року зріс на 22,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 52,3 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

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Згідно з повідомленням, це значення транзиту є рекордом за останні 6 років.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.

За 6 місяців 2017 року транзит газу виріс на 21% - до 45,7 мільярда кубометрів.