Транзит російського газу через Україну зріс майже на чверть
14:28, 01 серпня 2017Енергетика
120
Це значення транзиту є рекордом за останні 6 років.
Транзит російського газу через Україну зріс на 23% / фото УНІАН
Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-липень 2017 року зріс на 22,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 52,3 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".
Читайте такожНовий оператор української ГТС почне роботу вже в 2018 році
Згідно з повідомленням, це значення транзиту є рекордом за останні 6 років.
Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.
За 6 місяців 2017 року транзит газу виріс на 21% - до 45,7 мільярда кубометрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter