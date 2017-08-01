Україна збільшила імпорт газу в 2,4 раза
15:00, 01 серпня 2017Енергетика
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За 7 місяців наша країна імпортувала 8,1 млрд кубометрів газу.
Ілюстрація REUTERS
Імпорт природного газу в Україну за січень-липень 2017 року зріс у 2,4 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 8,1 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України - держкомпанії «Укртрансгаз».
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Згідно з повідомленням, станом на 1 серпня Україна вже 613 днів не імпортує газ з Росії.
Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу, що на 7,8% більше, ніж у 2015 році. У минулому році «блакитне» паливо імпортувалося тільки з країн ЄС, зокрема, зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, Угорщини - 1 млрд куб. м і Польщі - 1 млрд куб. м.
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