Запорізька АЕС підключила до мережі другий енергоблок

Запорізька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі другий енергоблок після проведення поточного ремонту, повідомила прес-служба компанії.

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"1 серпня 2017 року в 11:53 енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після проведення поточного ремонту. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на станції у штатному режимі працює 5 енергоблоків. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків немає.

"Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону", - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22 %.