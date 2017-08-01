Нацкомісія прийняла інвестпрограму з модернізації Дарницької ТЕЦ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила інвестиційну програму на 2017 рік ТОВ "Євро-Реконструкція" з модернізації обладнання на Дарницької теплоелектроцентралі (ТЕЦ), що буде сприяти вирішенню екологічних проблем, викликаних роботою об'єкта.

Читайте такожУ Київській області в результаті аварії на ТЕЦ витекла сірчана кислота

Про це за підсумками засідання комісії повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, він зазначив, що в рамках інвестиційної програми планується придбати обладнання, розробити технічну документацію і пройти комплексну державну експертизу щодо отримання дозволу на встановлення електрофільтра на котлоагрегаті № 6, а також розробити робочий проект реконструкції системи шлаковідводу котлоагрегатів №№ 5-9.

За словами заступника голови КМДА, є підстави прогнозувати, що вже в травні наступного року електрофільтр буде встановлений. У перспективі ТОВ "Євро-Реконструкція", яке є власником Дарницької ТЕЦ, планує побудувати закритий склад сухої золи та почати рекультивацію золошлаковідвалу, більш відомого серед місцевих мешканців як озеро "Гарячка".

Оснащення ТЕЦ системою відведення шлаків вирішить питання шкідливих викидів в атмосферу, зазначають у КМДА.

"Модернізація обладнання ТЕЦ є лише частиною того плану дій, який дозволить ліквідувати негативні екологічні наслідки функціонування теплоелектроцентралі. Виконання цих робіт буде здійснюватися за рахунок збільшення суми інвестиційної програми ТОВ "Євро-Реконструкція", і не призведе до збільшення тарифу на електроенергію для киян", - зазначив Пантелєєв.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня енергопостачальна компанія "Євро-Реконструкції", яка експлуатує столичну Дарницьку ТЕЦ, оголосила тендер на реконструкцію системи газоочисних установок на станції, а саме будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату №6 від пилу.

Очікувана вартість проведення робіт 110,9 мільйона гривень.

Очікується, що введення об'єкта в експлуатацію завершиться в травні 2018 року.