У Житомирі міська влада через суд повертатиме гроші містянам, які переплатили за газ – мер

У Житомирі міська влада через суд повертатиме гроші містянам, які переплатили за газ.

Про це сьогодні на брифінгу у Житомирі заявив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, повідомили УНІАН у прес-службі міськради.

Як зазначається у повідомленні, Сухомлин закликав житомирян, у будинках яких ПАТ «Житомиргаз» встановив прибудинкові лічильники газу, приносити копії платіжок, де в рази зросла плата за енергоносій." Жителі можуть звертатися до Житомирської міської ради з відповідними скаргами та копіями платіжок у 101 кабінет",- сказав Сухомлин.

Він нагадав, що міська рада подає колективний позов до суду разом з житомирянами. "Місцева влада добиватиметься перерахунку переплачених коштів за газ після незаконного встановлення прибудинкових лічильників. Встановлення цих приладів призвело до того, що платіжки за спожитий газ у житомирян виросли в 5-6 разів. ПАТ «Житомиргаз» не погоджував встановлення лічильників з органами місцевого самоврядування та ОСББ», - зазначив Сухомлин.

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За повідомленням міськради, у Житомирі після встановлення групи приладів обліку газу на будинки, весь об’єм газу, який надійшов у будинок, рівномірно ділять між усіма жителями будинку. «Квартири, де встановлене індивідуальне опалення, ПАТ «Житомиргаз» не враховує»,- зазначають у відомстві.

«У мене в руках платіжка, яку надала нам родина пенсіонерів. До встановлення прибудинкового лічильника вони використовували 14 куб. м. газу. Вже після встановлення цього лічильника платіжка прийшла на 107 куб. м. газу! Ці випадки мають масовий характер. Міська влада не дозволить у такий спосіб наживатися на житомирянах», - наголосив Сухомлин.

Він також зауважив, що у міську раду вже звернулися мешканці десятків будинків зі скаргами та копіями платіжок за спожитий газ.

«Всі ці скарги та копії платіжок будуть долучені до колективного позову щодо дій монополіста. Суд обов’язково візьме до уваги масовість такого позову та розгляне справу у найкоротші терміни»,- уточнив міський голова.

За його даними, такими приладами обліку у Житомирі було обладнано 139 багатоповерхівок. При цьому міською радою на кожен встановлений ПАТ «Житомиргазом» лічильник газу було накладено штраф у розмірі 280 тисяч гривень.

Водночас у ПАТ «Житомиргаз» УНІАН запевнили, що "загальнобудинковий лічильник- це єдиний спосіб стовідсоткового обліку споживання газу у будинках житомирян".