"Укрнафта" з початку року отримала 1,3 мільярда гривень прибутку

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" за січень-червень 2017 року отримала 1,336 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як за аналогічний період минулого року компанія задекларувала 10 мільйонів гривень збитку, повідомляє прес-служба компанії.

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Чистий дохід компанії за звітний період зріс на 54,9% - до 13,781 мільярда гривень.

При цьому видобуток нафти в першому півріччі 2017 року порівняно з першим півріччям 2016 року скоротилася на 3,3% - до 738 тисяч тонн, газу - на 6,1%, до 615 мільйонів кубометрів, а виробництво скрапленого газу зросло на 3,5% - до 67,1 тисячі тонн.

Згідно з повідомленням, у першому півріччі "Укрнафта" стабілізувала добовий видобуток нафти та конденсату на рівні 4,1 тисячі тонн, але, починаючи з липня, через зупинку роботи на декількох родовищах, добовий видобуток знизився на 17% – до 3,4 тисячі тонн.

"У першому півріччі компанія не тільки зберегла стабільний рівень виробництва, але й істотно поліпшила фінансовий результат. Разом з тим із-за непродовження ліцензій і зупинки видобутку на 6 родовищах існує ризик істотного погіршення виробничих і фінансових показників у третьому кварталі", - прокоментував звітність компанії голова правління Марк Роллінс.

Компанія прогнозує суттєве погіршення виробничих і фінансових результатів у другому півріччі 2017 року у зв'язку з зупинкою видобутку на 6 родовищах і можливою зупинкою ще на 3 родовищах (у серпні та вересні цього року).

"Припинення видобутку на 9 родовищах призведе до зниження обсягів видобутку нафти та конденсату на 20%, а газу – на 16% в рік. При цьому "Укрнафта" може недоотримати 4,1 мільярда гривень чистого доходу, а держава недоотримає рентних платежів в обсязі 1,4 мільярда гривень", - заявили в компанії.

За інформацією прес-служби, капітальні вкладення в першому півріччі зросли на 43% - до 318 мільйонів гривень і були спрямовані на відновлення і ремонт устаткування, а також капітальні ремонти свердловин.

Як повідомляв УНІАН, "Укрнафта" за перший квартал 2017 року отримала 71,1 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками першого кварталу 2016 року компанія задекларувала 510 мільйонів гривень чистого збитку.

Раніше компанія повідомляла, що вчасно і в повному обсязі подала до Держгеонадр необхідні документи на продовження 9 спецдозволів, при цьому посадові особи Держгеонадр неодноразово відмовляли у продовженні терміну дії ліцензій. Вони обґрунтовували свої дії наявністю у підприємства податкового боргу, навіть після того, як відповідні положення Порядку надання спеціальних дозволів були визнані протиправними та скасовані судом. Крім того, на початку липня Кабмін дозволив продовжувати на рік спецдозволу для газодобувних компаній-боржників по сплаті ренти. Через непродовження спецдозволів "Укрнафта" була змушена зупинити видобуток на 6 родовищах і скоротити завантаження сировиною двох газопереробних заводів.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі та фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.