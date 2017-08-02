Нафта дешевшає на даних про зростання її запасів у США
Brent подешевшала до $51,35 за барель, WTI - до $48,73 за барель.
Світові ціни на нафту знижуються в середу вранці, оскільки інвестори відіграють дані Американського інституту нафти (API) про запаси "чорного золота", повідомляє Прайм.
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"Станом на 07:17 за Києвом вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent втрачала 0,83% - до 51,35 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,87%, до 48,73 долара за барель", - йдеться в повідомленні.
Згідно зі звітом API, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 28 липня, несподівано зросли на 1,8 мільйона барелів, до 488,8 мільйона. При цьому аналітики очікували, що запаси, навпаки, знизяться - на 2,9 мільйона барелів.
"Звіт по запасах нафти від API став смертельним ударом (для ринку "чорного золота" - ред.)", - наводить агентство Рейтер думку старшого ринкового аналітика OANDA Джеффрі Халлі (Jeffrey Halley).
Тепер експерти очікують даних Міненерго США про запаси нафти в країні, які будуть опубліковані пізніше в середу. За їхніми прогнозами, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 28 липня, знизилися на 0,6%, або на 2,9 мільйона барелів, до 480,5 мільйона барелів.