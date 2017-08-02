ДТЕК Ахметова вибрав юристів для спору з Росією за втрачені в Криму активи

Наглядова рада енергогенеруючої компанії «ДТЕК Крименерго», що входить до складу найбільшого приватного енергетичного холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, дала згоду на закупівлю юридичних послуг у компанії Covington & Burling LLP для ініціювання інвестиційного спору з Росією за втрачені в 2014 році в Криму активи.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

«1 серпня 2017 року спостережна рада ПАТ "ДТЕК Крименерго» прийняла рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: укладення з Covington & Burling LLP (виконавець), DTEK Energy B. V. (поручитель) договору про надання юридичних послуг, предметом якого є ініціювання процедури вирішення інвестиційного спору про компенсацію Російською Федерацією вартості втрачених активів товариства», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, вартість юридичних послуг становить 30 тис. дол., або 775,5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, після блокади вантажообігу з тимчасово не підконтрольними Україні територіями Донбасу, 15 березня 2017 року ДТЕК заявив про втрату контролю над вугільними шахтами та енергопостачальними компаніями в зоні АТО. Після цього компанія також повідомила про свої наміри боротися в юридичній площині за активи на тимчасово окупованих територіях.

11 квітня компанія «ДТЕК Крименерго» направила на адресу РФ офіційне повідомлення про інвестиційний спір через втрату активів компанії в Криму і заявила про готовність подати позов у міжнародний арбітраж, якщо цей спір не буде вирішений під час переговорів. Тоді розмір завданих Росією збитків оцінювався в 500 млн дол.