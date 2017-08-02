Міненерговугілля і "Нафтогаз" посперечалися через китайський кредит

Проект національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України», що передбачає використання частини кредитних коштів Державного банку розвитку Китаю для нарощування видобутку природного газу дочірньою компанією холдингу «Укргазвидобування», не відповідає цільовому призначенню цієї позики.

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Таку позицію на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікувало Міністерство енергетики та вугільної промисловості, яке раніше дало негативний висновок щодо згаданого проекту «Нафтогазу».

«Генеральною кредитною угодою, укладеною в 2012 році між «Нафтогазом України» і Державним банком розвитку КНР, планувалося направити залучені кредитні кошти на реалізацію іншого інвестиційного проекту, а не того, який подав «Нафтогаз України»в Міненерговугілля в 2017 році», - наголошується в повідомленні.

Також в Міненерговугілля зазначили, що раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі в експертному висновку від 7 червня 2017 року дало позитивний висновок щодо економічної ефективності інвестиційного проекту щодо інтенсифікації видобутку газу, але із застереженням, що представлений «Нафтогазом» проект не відповідає меті, яку було визначено в Генеральній кредитній угоді.

«Незважаючи на те, що протягом чотирьох років, які минули після підписання Генеральної кредитної угоди, Міненерговугілля не раз звертало увагу «Нафтогазу» на необхідність подачі інвестиційних проектів,«Нафтогаз» вперше подав інвестиційний проект лише в 2017 році», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба також зазначила, що кредит передбачає обов'язкове використання не менш як 60% товарів і послуг китайського походження.

«Враховуючи положення законодавства України про проведення державних закупівель, існує ризик неможливості використання кредитних коштів, оскільки переможцем тендеру може стати будь-який постачальник устаткування», - додали в Міненерговугілля.

Нагадаємо, в «Нафтогазі» заявили, що рішення Міненерговугілля дати негативну оцінку проекту холдингу щодо використаннч кредиту (його частини в розмірі 265 млн дол.) для інтенсифікації видобутку газу робить неможливою подальшу роботу «Нафтогазу» в рамках цього кредитного договору.

«1 серпня спливає граничний термін, встановлений ДБР КНР для подачі повного пакету документів щодо залучення фінансування для реалізації проекту модернізації бурового устаткування для нарощування видобутку газу в Україні. «Нафтогаз» поінформував представників банку щодо поточної ситуації», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, раніше банк був готовий розглянути даний проект, за умови його погодження залученими міністерствами. У червні 2017 року проект отримав позитивний експертний висновок за оцінкою економічної ефективності від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Наголошується, що «Нафтогаз» планував використовувати кредитні кошти для закупівлі 15 бурових установок та обладнання для них, а також 5 установок для капітального ремонту свердловин.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» домовилася про залучення у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредиту на суму 3,6 млрд дол. на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Наприкінці 2015 року «Нафтогаз України» заявив, що боїться втратити кредит Банку розвитку Китаю, близько 40% якого компанія має намір спрямувати на широкомасштабну заміну котлів населенню для скорочення споживання газу, через повільне узгодження проектів фінансування в Україні.

У серпні 2016 року Китай продовжив «Нафтогазу» термін доступності даного кредиту на проекти в енергетичній галузі до 25 грудня 2017 року.