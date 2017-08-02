В Мінекології назвали РФ головним ризиком для будівництва сховища ядерного палива

Будівництво в зоні відчуження централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива, яке здійснює Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і її підрядники, відповідає всім міжнародним стандартам безпеки, а головний ризик цього проекту пов'язаний з тиском Росії, яка виступає проти посилення енергонезалежності нашої країни.

Читайте такожУ Чорнобильській зоні почали будівництво сховища відпрацьованого ядерного паливаПро це після прес-конференції заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«Я б хотів усіх заспокоїти - той проект, який підготовлено і перебуває на стадії реалізації, відповідає всім міжнародним стандартам безпеки... Найбільший ризик - це політичний. Російській Федерації не подобається, що Україна стає енергетично незалежною, для цього вони починають ініціювати різні інформаційні потоки, які несуть дезінформацію. Це частина гібридної війни, яка здійснюється Росією проти України», - сказав він.

Також міністр додав, що проект будівництва Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) пройшов експертизу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і всіх міжнародних регуляторів, які стежать за якістю виконання робіт та експлуатацією цього об'єкта.

За словами Семерака, безпеку будівництва ЦСВЯП також відстежує Державна інспекція з ядерного регулювання.

«Мінекології в рамках своєї компетенції стежитиме за тим, щоб побудувати (сховище - УНІАН) належним чином», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Кабмін затвердив проект будівництва ЦСВЯП, куди надходитиме відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС, оператором яких є "Енергоатом". За даними Міненерговугілля, в цьому сховищі із застосуванням передової технології поверхневого "сухого" зберігання компанії Holtec International упродовж 100 років безпечно зберігатиметься ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і Holtec Internatinal було підписано ще в 2005 році, проте через низку причин, в тому числі через зміни політичної кон'юнктури, проект тривалий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася в 2014 році.

За даними «Енергоатому», контракт на будівництво сховища передбачає, що компанія Holtec International поставлятиме спеціальне обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива і його транспортування, а також надасть Україні технології, які будуть застосовані як на енергоблоках АЕС, так і під час перевезення ВЯП з АЕС у ЦСВЯП, а також у самому сховищі.

6 липня Держатомрегулювання видала «Енергоатому» ліцензію на будівництво і введення в експлуатацію ЦСВЯП. Також глава інспекції з ядерного регулювання Борис Столярчук заявив, що компанія виконала всі передбачені ядерним законодавством умови для безпечного будівництва і введення в експлуатацію цього сховища.

Довідка УНІАН. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива міститиме ВЯП з українських АЕС, оскільки можливості щодо зберігання такого палива на самих станціях (у басейнах витримки) обмежені. Загальна місткість ЦСВЯП становитиме 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок для реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Підрядник будівництва - американська компанія Holtec International.