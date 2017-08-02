"Північний потік-2" не має на увазі припинення транзиту російського газу через Україну – МЗС РФ

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» не має на увазі припинення транзиту російського газу через Україну, але його збереження було б можливим у разі надання Києвом конкурентоспроможних тарифів на транзит і скасування позовів щодо «Газпрому».

Про це заявила заступник директора Департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Анастасія Федорова, повідомляє прес-служба МЗС РФ.

«Концепція будівництва «Північного потоку-2» не має на увазі припинення транзиту російського газу діючими газопроводами. Збереження транзиту газу через Україну було б можливим тільки в разі надання Києвом конкурентоспроможних тарифів на транзит і нівелювання відомих транзитних ризиків, включаючи зняття всіх претензій і скасування позовів щодо «Газпрому», наголосила вона.

За її словами, супротивники «Північного потоку - 2» дбають аж ніяк не про енергетичну безпеку Європи, а про власну вигоду або керуються прагненням нашкодити Росії.

«Ми неодноразово підтверджували, що «Північний потік - 2» - це чисто комерційний проект. Виходячи з ринкових принципів, все повинно визначатися економічною привабливістю тих чи інших пропозицій для споживача. Схоже, наші американські партнери так не вважають. В умовах, коли їхній скраплений природний газ сильно програє в ціні російському трубопровідному газу, вони вирішили вдатися до неекономічних методів боротьби за європейський газовий ринок. Це і стало головною причиною настільки запеклого неприйняття «Північного потоку - 2» американським Конгресом і американським газовим лобі», - зазначила представник МЗС Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії.

Документ законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії, створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення антиросійських санкцій, а також передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійній і гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті.

Також він посилює антиросійські секторальні санкції стосовно фінансового сектору РФ і російської енергетики, передбачається запровадження санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки, а також запровадження санкцій щодо осіб, які відповідають за порушення прав людини на окупованій РФ території, які діють в інтересах оборонного і розвідувального секторів уряду РФ.

При цьому Трамп закликав Конгрес утриматися від використання закону про нові санкції проти РФ на шкоду зусиллям США і Євросоюзу врегулювати конфлікт в Україні.

Також, за його словами, цей закон не повинен використовуватися для запобігання зусиллям адміністрації президента США усунути будь-які непередбачені наслідки для американського бізнесу та союзників.