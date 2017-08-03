Нафта знову дешевшає на статистиці зі США

Світові ціни на нафту знижуються зранку в четвер, оскільки інвестори відіграють вчорашні дані міненерго США про комерційні запаси "чорного золота" в країні, повідомляє Прайм.

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Станом на 07:22 по Києву вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,38% - до 52,16 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,36%, до 49,41 долара за барель.

За повідомленням управління енергетичної інформації міненерго США, комерційні запаси нафти в США (виключно зі стратегічним резервом) за тиждень, що завершився 28 липня, скоротилися на 1,5 мільйона барелів, або на 0,3% - до 481,9 мільйона барелів. Експерти очікували більшого зниження - на 0,61%, або на 2,957 мільйона барелів, до 480,443 мільйона барелів.

Незважаючи на зниження запасів, "сильного збільшення попиту було достатньо, щоб пом'якшити "бичачі" інвестиційні настрої на ринку", повідомили експерти банку ANZ в коментарі агентству MarketWatch.

При цьому інвестори перебувають в очікуванні сигналів, що обсяги видобутку нафти в країнах ОПЕК+ будуть знижуватися і вплинуть на все ще помітно високі показники світових поставок. ANZ прогнозує зниження видобутку в четвертому кварталі, що, як очікується, підштовхне ціни сильно вище 50 доларів за барель, йдеться в повідомленні агентства.

За даними липневої доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), країни ОПЕК у червні наростили видобуток нафти на 393,5 тисячі барелів на день порівняно з травнем - до 32,611 мільйона барелів на добу, незважаючи на домовленість членів картелю і країн поза ОПЕК про скорочення видобутку.

Наступний місячний звіт ОПЕК вийде у четвер наступного тижня. Крім того, наступного тижня країни-учасниці ОПЕК проведуть дводенну зустріч, щоб обговорити відсоток виконання зобов'язань зі скорочення видобутку ресурсу. Як пише агентство, "декілька великих виробників, наприклад Еквадор, раніше висловлювали занепокоєння, що їм не вистачить економічних ресурсів, щоб підтримувати зниження обсягів".