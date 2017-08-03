Statoil і "Роснефть" придумали, як обійти санкції США

Російська "Роснефть" і норвезька Statoil знайшли спосіб обійти санкції США, введені в 2014 році, і не зупиняти роботу з розвідки та видобутку нетрадиційної нафти в Росії. Компанії змінили формулювання в своїх повідомленнях, перейменувавши запаси сланцевої нафти на доманикові поклади вапнякової породи, повідомляє ZN.ua.

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Як зазначає видання, в 2014 році, коли Вашингтон ввів санкції за анексію Криму та агресію РФ в Донбасі, Мінфін США заявив, що "хоче перешкодити розвитку нафтовидобутку з так званих прикордонних або нетрадиційних нафтових ресурсів" (сланцеві родовища, - ред.).

За даними агентства, в прес-релізі Statoil від 2013 року формулювання "shale" (сланці) заднім числом змінено на "limestone formation" (вапнякові формації). На відміну від сланцевих запасів нафти розробка вапняку для видобутку нафти в рамках санкцій США не заборонена.

Санкції забороняють західним компаніям допомагати Росії в розробці "сланцевих резервуарів". Але санкції не були згадані менш відомі форми "нетрадиційних родовищ".

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї.

Наприкінці липня законопроект майже одноголосно підтримали обидві палати Конгресу.

Росія, в свою чергу оголосила про заходи щодо Вашингтона у зв'язку з прийняттям у Конгресі США законопроекту про санкції проти РФ. З 1 вересня кількість співробітників, які працюють у дипломатичних представництвах США в Росії, має бути скорочено до 455 осіб. Американським дипломатам також заборонили користуватися складськими приміщеннями в Москві та дачею в Срібному бору.

30 липня президент Росії Володимир Путін пообіцяв вислати з країни 755 співробітників американського посольства та консульств.