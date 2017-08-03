"Нафтогаз" не буде відмовлятися від своїх претензій та скасовувати позови до "Газпрому"

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" не буде відмовлятися від своїх претензій, які висловив у позовах до російському газовому монополісту "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі.

Читайте також"Північний потік-2" несе більше ризиків, ніж вигоди для країн Євросоюзу – "Нафтогаз"

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook заявив комерційний директор держхолдингу Юрій Вітренко у відповідь на заяву Міністерства закордонних справ РФ про те, що збереження транзиту російського газу через територію України можливе тільки в разі надання нашою країною конкурентоспроможних тарифів на транзит, а також при скасуванні позовів до "Газпрому".

"Ніхто знімати претензії і скасовувати абсолютно обґрунтовані позови проти "Газпрому" не буде. Наш позов в Стокгольмському арбітражі за контрактом на купівлю-продаж газу був визнаний обгрунтованим, і наші вимоги були задоволені", - сказав він, додавши, що позов з транзитним контрактом не менш обґрунтований.

"Виграли по одному позову, розраховуємо на перемогу і за другим позовом. Тому скасовувати ми наші позови не будемо", - заявив Вітренко.

За словами топ-менеджера "Нафтогазу", також не варто вірити заявам РФ про те, що після запуску газопроводу в обхід території України "Північний потік-2" не буде припинений транзит по іншим чинним напрямами, в тому числі, через Україну.

"Цим заявам віри немає. Минулого разу нас теж запевняли, що запуск "Північного потоку - 1" не призведе до зменшення транзиту через Україну. Обдурили", - зазначив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2017 року "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російському газовому монополісту "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу.

Згідно з даними "Нафтогазу", Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю газу у "Газпрому", починаючи з 2014 року. Крім того, арбітраж скасував вимогу "Газпрому", згідно з яким Україна повинна щорічно купувати 52 мільярди кубометрів газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип "бери або плати"). Також суд задовольнив вимогу "Нафтогазу" і повністю скасував заборону з боку "Газпрому" на реекспорт газу.

Довідка УНІАН. Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: з транзиту російського газу в ЄС по території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними "Нафтогазу", станом на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 мільярда доларів (з яких 14,1 мільярда доларів становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів, з яких 34,45 мільярда доларів як санкції за принципом "бери або плати".