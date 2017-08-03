На Житомирщині до кінця року встановлять 31 котельню з твердопаливними котлами, що зекономить більше 5 мільйонів гривень

На Житомирщині до кінця року планують встановити 31 котельню з твердопаливними котлами, що дасть можливість вивільнити 750 тис. куб. м природного газу та зекономити більше 5 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, вже 7 котельних на Житомирщині цьогоріч переведено на альтернативні види палива. Це дозволить скоротити споживання газу на 231 тис. куб. м газу в рік та економію коштів у близько 1,5 мільйонів гривень.

Детальніше про УНІАН це повідомила заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Тетяна Варема.

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«З січня 2017 року в семи котельнях бюджетної сфери Житомирщини вже встановлені твердопаливні котли на суму 4 млн 138,6 тис. грн. Це забезпечить скорочення газу на 231 тис. куб. м, а економія коштів складе близько 1,5 млн грн. На альтернативні види палива 3 котли переведені у Любарському районі, по 2 – у Попільнянському та Овруцькому районах», – зазначила Варема.

Також вона уточнила, що загалом, до кінця 2017 року в області планується встановити 31 котельню з твердопаливними котлами, що дасть можливість вивільнити 750 тис. куб. м природного газу та зекономити більше 5 млн грн.

За її словами, в області на альтернативному паливі вже працюють 686 котелень, що становить майже 49% від загальної кількості котелень. А за І квартал 2017 року Житомирщина посіла 4 місце в Україні за показником «Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні».

Загалом, протягом 2014-2016 років у Житомирській області на альтернативні види палива переведено 205 котелень різних форм власності, загальною вартістю робіт 84,25 млн грн, з яких використано 32 млн грн з державного бюджету, 38 млн грн – з місцевих, 14 млн грн – з інших інших джерел , а саме: кошти підприємств та інвесторів.

За ці роки у регіоні заміщено 24,7 млн куб.м природного газу або 29 тис. тонн умовного палива.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині за 13 мільйонів гривень придбають шість будинків сімейного типу.