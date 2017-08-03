"Газпром" збільшив транзит газу через OPAL в обхід України

Російський монополіст «Газпром» збільшив транзит газу через трубопровід OPAL, який в Німеччині бере газ із «Північного потоку». Одночасно знизилася заявка на транзит російського газу через Україну до Словаччини. Про це повідомляє газета «Ведомости».

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2 серпня «Газпром» отримав доступ ще до 40% потужностей газопроводу OPAL і задіяв близько 44,3% від них. У цей день середнє завантаження трубопроводу зросло з 2,337 млн до 2,976 млн куб. м на годину., а в добовому вираженні — з 56 млн до 71,5 млн куб. м, посилається газета на дані оператора OPAL Gastransport.

«Якщо потужності будуть викуплені повністю, додатково через газопровід можна прокачати 33,3 млн куб. м в добу, або трохи більше 12 млрд куб. м на рік.», — зазначає видання.

Представник «Газпрому» не повідомив «Ведомостям», чи бере участь компанія у торгах. Близька до «Газпрому» людина напередодні відновлення аукціонів підтвердила, що «Газпром» може взяти в них участь, пише видання.

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«Газпром» — співвласник OPAL, раніше компанія могла використовувати лише половину пропускної здатності трубопроводу. У жовтні 2016 року рішенням Єврокомісії газопровід був виведений з-під обмежень і квота російської компанії зросла до 90%. Але в лютому Єврокомісія наклала забезпечувальні заходи на 40% квоти «Газпрому» на вимогу польської нафтогазової компанії PGNiG, яка звинувачувала «Газпром» в домінування на внутрішньому ринку Євросоюзу. У підсумку тільки 21 липня Європейський суд юстиції скасував заборону на проведення нових аукціонів «Газпрому» на транзит газу через OPAL.

За даними словацького оператора Eustream, заявка на транзит російського газу через газовимірювальну словацьку станцію «Вельке-Капушани» на 3 серпня скоротилася з 161 млн до 147,6 млн куб. м (скорочення на 13,4 млн куб. м). Втім, пізно ввечері оператор скоригував заявку до 155,1 млн куб. м.

«Частину газу для німецької труби, судячи з усього, «Газпром» перекинув з українського напрямку», — робить висновок газета.

Газопроводи NEL і OPAL приймають газ від газопроводу «Північний потік», прокладеного дном Балтійського моря, і з'єднують трубопровід з європейською газотранспортною системою.

Директор відділу корпорацій Fitch Ratings Дмитро Маринченко в бесіді з «Ведомостями» припустив, що «Газпром» буде використовувати недозавантажені потужності OPAL «по максимуму». 12 млрд куб. м транзитного потужності OPAL — це близько 20% річного транзиту газу через Україну в 2016 році, нагадав аналітик. «За доходів від транзиту газу на рівні трохи більше $2 млрд, про які повідомлялося, за підсумками минулого року, втрати «Нафтогазу» можуть становити близько $400 млн», — цитує газета Маринченка.

Довідка УНІАН. Німецький газопровід OPAL, побудований в 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу «Північний потік-1», який постачає газ із Росії в країни ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 км, а потужність – 36,5 млрд кубометрів газу в рік.