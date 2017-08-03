"Нафтогаз" похвалився: сплатив до держбюджету 72 мільярди податків і дивідендів

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» за сім місяців 2017 року сплатив до державного бюджету 71,8 млрд грн податків та дивідендів, тоді як за весь 2016 рік ця сума становила 74 млрд грн, повідомляє прес-служба компанії.

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«За сім місяців 2017 року група «Нафтогаз» сплатила до державного бюджету 71,8 млрд грн податків (згідно з оперативними даними на 1 серпня 2017 року) і дивідендів. Надходження від групи «Нафтогаз» с16% загальних доходів державного бюджету за сім місяців 2017 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в 2016 році отримав 26,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 27,7 млрд грн чистого збитку. В кінці червня 2017 року «Нафтогаз» завершив перерахування до держбюджету дивідендів за 2016 рік в розмірі 13,3 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.