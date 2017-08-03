Укрнафті продовжать ліцензії на видобуток до 2037 року

Комісія з питань надрокористування при державній службі геології та надр (Держгеології) рекомендує продовжити спеціальні дозволи (ліцензії) на користування надрами для найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" на 20 років - до 2037 року.

Про це повідомили в Держгеології, передає "Новий час.Бізнес".

"20 липня відбулося засідання комісії з питань надрокористування, на якому прийняли позитивне рішення про продовження ліцензій Укрнафті на 20 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 9 червня Укрнафта зупинила видобуток на Південно-Панасівському родовищі у Сумській області через відмову Державної служби геології і надр в продовженні спеціального дозволу на користування надрами, яке закінчилося. Таким чином, без газу залишилися 4 села.

Крім того, з 27 червня 2017 Укрнафта була змушена зупинити видобуток вуглеводнів на Анастасівському, Рибальському, Артюхівському і Коржевському родовищах в Сумській області.

Раніше"Укрнафта" звернулася до голови Сумської ОДА з проханням в рамках повноважень глави адміністрації, не допустити зупинки на шести родовищах товариства, на яких незабаром має закінчитися термін дії спеціальних дозволів на видобуток.

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У 2017 році закінчується термін дії спецдозволів компанії на 9 родовищах. Укрнафта оцінює втрати від непродовження дії 9 дозволів на 4 млрд грн.

Сумарний видобуток на 9 родовищах становить 275,7 тис. тонн нафти (близько 20% річного обсягу видобутку нафти Укрнафти) і 87,9 млн куб. м природного газу.

50%+1 акція "Укрнафти" належить НАК Нафтогаз України, 13,6% - компаніям Littop Enterprises Limited і Bridgemont Ventures Limited і 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акцій компанії належать іншим акціонерам.