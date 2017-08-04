Нафта дешевшає на даних про збільшення видобутку в США

Світові ціни на нафту знижуються в останній день робочого тижня, - інвестори продовжують відігравати дані про зростання видобутку "чорного золота" в США, свідчать дані торгів. Про це повідомляє Прайм.

Відзначається, що вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,17% - до 51,92 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,16% - до 48,95 долара за барель.

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Раніше на цьому тижні міненерго США повідомило, що за тиждень, що завершився 28 липня, видобуток нафти в країні зріс на 0,21%, або на 20 тисяч барелів на добу, до 9,43 мільйона барелів на добу. У той же час комерційні запаси нафти знизилися менше, ніж очікували експерти - на 1,5 мільйона барелів, або на 0,3%, до 481,9 мільйона барелів.

Пізніше в п'ятницю інвестори чекають даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) про динаміку кількості бурових установок в країні. За підсумками попередньої робочого тижня їх кількість у США зросла на вісім (дві нафтові і шість газових), або на 0,8%, до 958 одиниць. У річному виразі число бурових установок збільшилося на 495 штук, або в 2,1 рази.