На автозаправках окупованого Криму немає бензину та дизпалива - ЗМІ

В окупованому Криму на низці АЗС припинили продаж дизпалива та бензину у зв’язку із дефіцитом. Про це повідомляє Оilnews, посилаючись на джерела у місцевих паливних компаніях.

Зазначається, що дефіцит бензину виник на півострові у зв'язку перебоями роботи керченської переправи, через яку і доставляють паливо на півострів.

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При цьому, як пише видання, дефіцит палива загострився у зв'язку зі штормом на східному узбережжі Чорного моря. За прогнозами, шторм протримається до понеділка - 7 серпня.

Як повідомляв УНІАН раніше, наприкінці липня в анексованому Криму в найбільших містах півострова відключилось електропостачання. Світла н було у Сімферополі і Сімферопольському районі, Ялті, Феодосії, Судаку, Керчі, Бахчисарайському районі та деяких інших населених пунктах.