У Кабміні розповіли, скільки заощадили антрациту при надзвичайних заходах в енергетиці

Період надзвичайних заходів в енергетиці, який тривав з 17 лютого по 17 липня 2017 року, дав змогу Україні зекономити 2,7 млн тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи і забезпечити планове наповнення складів вугілля на теплоелектростанціях для проходження опалювального сезону 2017-2018 року. Про це повідомляє прес-служба уряду, посилаючись на слова профільного віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона.

«Завдяки тимчасовим надзвичайним заходам в енергетиці з 17 лютого по 17 липня зекономлено близько 2,7 млн тонн вугілля марки «А» (антрацит - УНІАН)», - сказав він.

За словами віце-прем'єра, економії вдалося досягти, збільшивши навантаження на гідроенергетику, атомні станції і ТЕС, що працюють на газовій групі вугілля.

«На сьогодні (3 серпня - УНІАН) запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ складають 2,3 млн тонн, у тому числі газової групи - 1,4 млн тонн, антрацитової групи - 867 тис. тонн. Підготовка до зими йде за планом. Вугілля накопичено достатньо, тому потреби в продовженні надзвичайних заходів в енергетиці поки що немає», - додав Кістіон.

За його інформацією, в липні мало місце прогнозоване скорочення запасів вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, оскільки протягом двох місяців літа (в липні і серпні) проводився плановий ремонт максимальної кількості блоків АЕС, і все навантаження перейшло на теплову генерацію, яка працювала в режимі пікового споживання.

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Як повідомляв УНІАН, надзвичайна ситуація в українській енергетиці була багато в чому зумовлена оголошеною в січні цього року блокадою поставок в Україну антрациту з непідконтрольних українській владі територій. Незважаючи на те, що видобуток вугілля вівся компаніями, зареєстрованими в Україні, відвантаження і поставка їх продукції фактично зупинилася. З 10 лютого 2017 року вугілля не надходить на теплові станції й підприємства металургії.

Період надзвичайних заходів на ринку електроенергії не раз продовжувався рішеннями Кабінету міністрів. Останній раз таке продовження (на місяць) було прийнято на засіданні уряду в середині червня.

18 липня в. о. керівника компанії-оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго» Всеволод Ковальчук заявив про відсутність підстав для продовження надзвичайних заходів на ринку електроенергії, які раніше були запроваджені на тлі дефіциту вугілля антрацитної групи для роботи ряду теплоелектростанцій (ТЕС).