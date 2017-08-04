Нацкомісії з тарифів не вдалося відродити абонплату за газ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), не змогла на сьогоднішньому засіданні ухвалити проект нової методики розрахунку тарифу (абонплати) за послуги облгазів.

Читайте такожКабмін vs "Нафтогаз": хто платитиме за постачання газу населенню

Комісія не змогла ухвалити проект, оскільки засідання регулятора було закрите його головою Дмитром Вовком через активність представників Федерації профспілок України, які заважали проведенню засідання.

До закриття, представляючи проект рішення, начальник Департаменту регулювання відносин у нафтогазовій сфері Татьяна Рябуха повідомила, що згідно з запропонованими змінами, тариф на послуги з розподілу газу (абонплату) пропонується розраховувати виходячи не з максимальної приєднаної потужності, тобто максимального споживання газу всіма приладами споживача (як це пропонувалося раніше), а на основі замовленої потужності, яку визначить комісія.

«Пропонується перехід від технічної потужності, яка на сьогодні передбачена нормативними документами, до замовленої потужності», - сказала вона, додавши, що для побутового споживача, у якого є лише газова плита (незалежно від наявності або відсутності лічильника), замовлена потужність становитиме 1, 2 куб. м на годину, тоді як раніше було значення 2,5 куб. м на годину.

Згідно з проектом, для інших категорій споживачів (у яких крім плити може бути газова колонка або котел), було запропоновано такі діапазони замовленої потужності - до 2,5 куб. м на годину; від 2,5 до 4 куб. м на годину; від 4 до 6 куб. м на годину; від 6 до 10 куб. м на годину; від 10 до 16 куб. м на годину.

У коментарі кореспонденту УНІАН експерт з питань ринку природного газу і президент експертної організації «Спілка учасників лібералізації газового ринку» Олег Бакулін заявив, що пропозиції НКЕКП суперечать самому принципу замовної потужності, оскільки її значення має визначати, а потім і замовляти в облгазі безпосередньо споживач, а не регулятор.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня 2017 року НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку тарифу на розподіл газу (транспортування газу мережами облгазів) для кінцевого споживача, зокрема й для населення. Згідно з рішенням, з 1 квітня вартість його транспортування газотранспортною системою та розподілу регіональними газорозподільними мережами не мала залежати від реального споживання газу (так звана «абонплата»). Останню планувалося розраховувати, виходячи з максимальної пропускної спроможності лічильника споживача.

Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що, незважаючи на введення абонплати, кінцева вартість газу для населення не має перевищувати раніше встановлену урядом єдину ціну на газ на рівні 6 879 грн за 1 тис. куб. м. Проте, в платіжках за квітень «блакитне» паливо подорожчало на 1,2% до 6 958 грн за 1 тис. куб. м.

Через критику з боку експертного середовища, уряду і Адміністрації президента, 10 квітня Нацкомісія скасувала дію своєї постанови про введення абонплати.

Але вартість послуг облгазів для споживачів так і не була знижена, оскільки вона визначається на основі максимального обсягу газу, який за годину може пропустити газовий лічильник.

Такий підхід був знову розкритикований експертами. Наприклад, Бакулін зазначав, що НКРЕКП має використовувати для розрахунку вартості послуг облгазів показник не максимальної приєднаної потужності, а замовленої, яка відображає реальне споживання «блакитного» палива і визначається споживачем.