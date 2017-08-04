У Міненерговугілля запевнили, що дороге американське вугілля не підніме ціни на електроенергію

Вартість дефіцитного вугілля антрацитної групи, що його постачатимуть із США в Україну для роботи Трипільської ТЕС державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», не вплине на значення тарифу на електроенергію для населення.

Читайте такожУ Кабміні розповіли, скільки заощадили антрациту при надзвичайних заходах в енергетиці

Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань євроінтеграції Наталія Бойко.

«Міністерство не очікує перегляду такого тарифу (для населення - УНІАН), оскільки для нас важливо те, що ця ціна вписується в той тариф, який було закладено у фінансовий план «Центренерго», ухвалений в березні цього року. Відповідно, для «Центренерго» - це та рамка, яку вони можуть собі дозволити», - сказала Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля з ПАР. Наприклад, в 2016 році поставки вугілля антрацитної групи з ПАР здійснювала приватна компанія ДТЕК і державна «Центренерго».

На початку лютого міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що українські компанії ведуть переговори з іноземними партнерами про імпорт 1 млн тонн антрациту із США.

31 липня керівник «Центренерго» Олег Коземко заявив, що компанія уклала з американською компанією Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тисяч тонн антрациту. За його словами, ціна вугілля першої поставки становить 113 доларів за тонну.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК поставляє вугілля з ПАР за ціною 100 дол. за тонну (без урахування вартості перевалки в порту і доставки до станції), а з Росії - по 95 дол. за тонну (з урахуванням доставки вже на склад станції).

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій «Центренерго» належить державі.