Ще один поляк може очолити українську держкомпанію - ЗМІ

На посаду президента ПАТ "Укртрансгаз" запропонована кандидатура Павла Станчака (Pawel Stanczak). Про це ЕП повідомило джерело на ринку.

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За його даними, Станчак висунутий головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

"7 серпня буде засідання наглядової ради НАК з порядком денним про затвердження Станчака. Швидше за все, його затвердять", - говорить джерело ЕП.

Павло Станчак – виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG. Працював на керівних посадах в її структурному підрозділі PGNiG Technologie S. A. (польський аналог "Укртрансгазу").

Нагадаємо, два місяці тому на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз" Андрієм Коболєвим була запропонована кандидатура Віллема Коппулса, але спостережна рада НАК відмовилася затвердити її, грунтуючись на недостатній кваліфікації.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».