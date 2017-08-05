Четвертий блок Запорізької АЕС відключили на ремонт

Четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції сьогодні, 5 серпня, о 05:00 відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту, який триватиме до 24 вересня.

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Про це повідомляє прес-центр ДП НАЕК «Енергоатом».

В даний час на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 3 306 МВт. Зазначається, що зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС та в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

***Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – 1985, третій – 1986 , четвертий – 1987, п'ятий – 1989, шостий – 1995. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.