В окупованому Криму ввели графіки відключення електропостачання

22:26, 06 серпня 2017
Енергетика
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6 серпня віддана команда на введення графіків тимчасового відключення споживання.

Перевищення допустимого струмового навантаження на ВЛ 110 кВ / фото УНІАН

Російські енергетики ввели графіки тимчасового відключення електропостачання на південному березі окупованого Криму через перевищення допустимого навантаження на повітряній лінії "Сімферопольська - Ялта".

Про це повідомляє «Лівий берег».

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«6 серпня, о 10:33 згідно з Москвою, віддано команду на введення графіків тимчасового відключення споживання в обсязі 8 МВт (...) в енергорайоні ПБК. Причина: перевищення допустимого струмового навантаження на ПЛ 110 кВ "Сімферопольська - Ялта". Інформація уточнюється», - заявили в Міненерго РФ.

Зазначається, що на півострові запанувала спека 38-40 градусів за Цельсієм, мешканці активно користуються кондиціонерами.

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Теги: #світло в Криму#електропостачання в Криму