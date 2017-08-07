Нафта дешевшає на фоні зростання видобутку та експорту ОПЕК

Ціни на нафту трохи знизилися вранці в понеділок: зростання видобутку ОПЕК перебило хорошу трудову статистику США і скорочення кількості бурових.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,34 відсотка до $52,24 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $49,38 за барель, що на 0,4 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Основним фактором тиску на котирування аналітики називають зростання видобутку та експорту ОПЕК.

Експорт нафти ОПЕК у липні зріс до 26,11 мільйона барелів на добу, що перевищує рівень відвантажень попереднього місяця на 370.000 барелів на добу, показали дані Thomson Reuters Oil Research.

Нафтокартель ОПЕК і кілька країн поза організацією, включаючи Росію, раніше домовилися скоротити видобуток приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу до березня 2018 року заради відновлення рівноваги світового попиту і пропозиції.

У понеділок-вівторок в Абу-Дабі відбудеться зустріч технічного комітету ОПЕК, на якій деякі учасники глобального пакту обговорять виконання угоди.