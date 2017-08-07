Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 13,4 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 29 липня по 5 серпня зросли на 2,7%, або на 355 млн куб. м, - до 13,424 млрд куб. м з 13,069 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 5 серпня становив близько 55,42 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани щодо накопичення у підземних газових сховищах (ПГС) України на 1 жовтня 2017 року 17 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

Під час підготовки до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

В результаті, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон з 8,4 млрд куб. м.