"Нафтогаз" почав імпортувати газ через швейцарську "доньку" - ЗМІ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в липні почала постачати природний газ до України через дочірню швейцарську компанію Naftogaz Trading Europe S. A.

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Про це OilNews повідомили в «Консалтинговій групі А-95» з посиланням на дані власного дослідження.

В середині липня «Нафтогаз» отримав від Naftogaz Trading Europe на кордоні України близько 7 млн куб. м газу.

У липні після тримісячної перерви «Нафтогаз» відновив купівлю газу у Shell Energy Europe Limited (Великобританія). Також у липні НАК після піврічної паузи відновив закупівлю у Eni Trading & Shipping (Італія).

Нагадаємо, що в 2017 р. НАК «Нафтогаз України» планує імпортувати через Naftogaz Trading Europe S. A. 1,7 млрд куб. м природного газу, що становить близько 20% від планового річного імпорту. Згідно зі стратегією «Нафтогазу», всі закупівлі імпортного газу доцільно проводити через Naftogaz Trading Europe, за винятком закупівель на кредитні кошти міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, Світовий банк).

У середині червня наглядова рада «Нафтогазу» погодила укладення рамкового контракту на поставку природного газу з Naftogaz Trading Europe очікуваною вартістю до 148,8 млрд грн.

Як повідомляв OilNews з посиланням на слова голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, одним із завдань Naftogaz Trading Europe буде залучення кредитів від західних комерційних банків під заставу природного газу, що знаходиться в українських ПСГ.

Наприкінці червня «Нафтогаз» докапіталізував цю компанію на $8,3 млн.

Довідка. Naftogaz Trading Europe S. A. є 100% дочірньою компанією НАК «Нафтогаз Україна» і зареєстрована в Женеві (Швейцарія). Компанія була створена на базі Naftogaz Overseas S. A. в серпні 2016 р. Її директорами, крім Михайленка, є Юрій Вітренко і Володимир Томаш. Naftogaz Overseas була заснована в 2012 році з метою торгівлі нафтою, що видобувається «Нафтогазом» у Єгипті.