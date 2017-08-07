Польща хоче відмовитися від російського газу за 5 років

Через п'ять років Польща буде значно менше залежати від поставок газу з РФ або зовсім стане незалежною від російського блакитного палива, повідомляє "Комерсант" з посиланням на заяву очільника МЗС Польщі Вітольда Ващиковського.

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"Зараз ми залежні від російського газу, але ми вже прийняли рішення про диверсифікацію поставок: ми побудували LNG-термінал і вже імпортуємо газ з інших регіонів - наприклад, з Катару або в перспективі США (якщо ціна нас влаштує)", - зазначив керівник польського МЗС.

Ващиковський зазначив, що в червні Польща вже прийняли один танкер з США і зараз чекає пропозицій американців за ціною. Також Польща підписала угоду з Данією і Норвегією про будівництво Baltic Pipe - газопроводу, який має з'єднати газотранспортні системи Данії та Польщі.

"Це означає, що років через п'ять ми будемо як мінімум менш залежні від російського газу, а можливо, і зовсім не будемо залежати від нього: третина наших потреб ми здатні покривати власним виробництвом, іншу третину ми розраховуємо одержувати через LNG-термінал і решта - по газопроводу з Норвегії ", - сказав Ващиковський.

Голова МЗС Польщі наголосив, що Варшава готова купувати газ з Росії - але за конкурентною ціною.

Він також зазначив, що Польща вважає газопровід Nord Stream 2 політичним інструментом і використовує можливості оскарження цього проекту в європейських судах. "Ми вітаємо санкції США стосовно тих європейських компаній, які підтримають будівництво Nord Stream 2", - підкреслив Ващиковський.