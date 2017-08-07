"Центренерго" перевів другий блок Зміївської ТЕС на газове вугілля

Одна з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" завершила переклад другого блоку Зміївської ТЕС (Харківська область) з роботи на дефіцитному вугіллі антрацитної групи на видобувається в Україні вугілля газових марок. Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.

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"Вже закінчена робота з технічного переоснащення систем подачі, приготування і спалювання вугілля з перекладом котлоагрегату енергоблока № 2 на використання вугілля газової групи марок "М" і "ДГ". Сьогодні тривають пусконалагоджувальні роботи для подальшого введення блоку в промислову експлуатацію. Таким чином, Зміївська ТЕС переходить з дефіцитного енергетичного вугілля марок "АШ" і "Т" на використання вугілля газової групи", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станція також продовжує накопичувати запаси вугілля.

"На сьогодні його обсяги складають понад 110 тисяч тонн, що має забезпечити подальшу роботу електростанції та стабільне проходження опалювального сезону 2017-2018 років", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми постачань Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. Також Україна почала імпортувати вугілля газової групи, при цьому такий вугілля продовжують добувати державні шахти і шахти, які входять до складу ДТЕК, на підконтрольній території Україні.

Для зниження залежності від антрациту в 2016 році було ініційовано переобладнання двох блоків Зміївської ТЕС на спалювання вугілля газової групи. Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомляв, вартість такого переходу становить 240 мільйонів гривень.

В кінці травня "Центренерго" завершило будівельно-монтажні роботи для переобладнання другого блоку Зміївської ТЕС на роботу на газовому вугіллі. За інформацією компанії, даний блок повинен бути введений в експлуатацію до 1 вересня 2017 року.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій "Центренерго" належать державі.