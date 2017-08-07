У "Нафтогазі" планують збільшити суму позивних вимог до "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі

НАК "Нафтогаз" має намір збільшити вимоги до "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі на понад 5 млрд доларів. Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі "5 каналу", як повідомляє "112".

"Щодо транзитного контракту ми очікуємо на рішення щодо наших позовів, оскільки у "Газпрому" є позов, але там на дуже невеличку суму. Якщо наші позивні вимоги більше 13 млрд, вже які ми виставили, а ми ще виставимо більше ніж 5 млрд доларів, то, відповідно, "Газпрому" позови - 7 млн доларів. Здається, сума якась така", - сказав Вітренко.

Читайте також"Нафтогаз" не буде відмовлятися від своїх претензій та скасовувати позови до "Газпрому"

Нагадаємо, з 2014 року в Стокгольмі розглядають дві справи. 50 млрд - загальний обсяг вимог української компанії у двох справах. Обидві справи стосуються контракту на постачання газу, підписаного в січні 2009 року після переговорів екс-прем'єра Юлії Тимошенко та її російського колеги Володимира Путіна.