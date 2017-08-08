Нафта дешевшає в очікуванні засідання моніторингового комітету ОПЕК+

Світові ціни на нафту знижуються у вівторок вранці, продовжуючи динаміку понеділка, в той час як інвестори чекають підсумків зустрічі технічного комітету з моніторингу виконання угоди країн ОПЕК і низки країн, що не входять до цієї організації (ОПЕК+), повідомляє Прайм.

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Станом на 06:51 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,42%, до 52,15 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,38% - до 49,20 долара за барель.

Комітет на зустрічі планує обговорити виконання країнами-учасницями своїх зобов'язань щодо скорочення нафтовидобутку. Свою участь на зустрічі комітету підтвердили кілька країн, які раніше не на 100% відповідали домовленостями. Зустрічі в Абу-Дабі пройдуть 7-8 серпня під головуванням Росії і Кувейту, у присутності представників Саудівської Аравії, повідомлялося раніше в релізі ОПЕК.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації. У травні термін її дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.

"Якщо припустити, що ніяких коментарів від технічного комітету не буде сьогодні, найближчу динаміку цін на нафту будуть визначати дані про запаси нафти в США від міненерго країни, які з'являться завтра ввечері", - цитує агентство Рейтер старшого ринкового аналітика OANDA в Сінгапурі Джеффрі Халлі (Jeffrey Halley).

Управління енергетичної інформації міненерго США (EIA) випустить свій тижневий звіт про стан запасів нафти у середу о 16:30. А пізніше сьогодні Американський інститут нафти (API) також випустить свій звіт про запаси нафти в країні. Запаси нафти в США за тиждень, що завершився 28 липня, несподівано зросли на 1,8 мільйона барелів, до 488,8 мільйона. При цьому аналітики очікували, що запаси, навпаки, знизяться - на 2,9 мільйона барелів.