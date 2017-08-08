Новим керівником "Укртрансгазу" стане поляк
Наглядова рада "Нафтогазу" схвалила призначення на посаду голови "Укртрансгазу" технічного директора польської PGNiG Technologie Павла Юзефа Станчака.
Наглядова рада Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" одноголосно погодила обрання на пост президента оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз" технічного директора – члена правління польської PGNiG Technologie S. A. Павла Юзефа Станчака, повідомила прес-служба "Нафтогазу".
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Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" як власник 100% акцій "Укртрансгазу" затвердить це рішення у відповідності з вимогами статутів обох компаній.
Повідомляється, що зараз Станчак працює технічним директором – членом правління PGNiG Technologie S. A. і відповідає за проектування і будівництво нових газопроводів.
У прес-службі повідомили, що Станчак понад 25 років працює в області транспортування, розподілу і зберігання газу. У 2003-2004 роках він PGNiG відповідав за відокремлення функції оператора газотранспортної системи та створення незалежного оператора ГТС Польщі Gaz-System S. A. Він продовжував працювати на посаді технічного директора - члена правління Gaz-System до 2008 року і відповідав за розробку і виконання інвестиційних планів, поточну технічну підтримку газотранспортної системи, координацію процесів отримання дозволів і ліцензій з відповідними державними регуляторами та органами.
Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року правління "Нафтогазу України" за погодженням з наглядовою радою проголосувала за відставку президента "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва.
Прокопів обіймав посаду голови газотранспортної компанії "Укртрансгаз" з серпня 2014 року.
Восени 2016 року між керівництвом "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" виникли розбіжності з приводу проведення тендеру на будівництво "Укртрансгазом" компресорних станцій на півдні України. В результаті, материнський холдинг не погодив закупівлю, аргументувавши це тим, що такі перекачувальні потужності будуть не потрібні на півдні України в результаті будівництва газопроводу "Південний потік".
На початку лютого 2017 року у ЗМІ було опубліковано інтерв'ю голови "Укртрансгазу" Прокопіва, в якому повідомлялося, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв виносив на розгляд наглядової ради холдингу питання про відсторонення Прокопіва на час проведення перевірки в "Укртрансгазі". За словами Прокопіва, ця ініціатива не знайшла підтримки серед членів наглядової ради.
10 лютого Коболєв заявив, що внутрішній аудит холдингу виявив в системі "Укртраснгаза" підозрілі угоди за 2016 рік на суму 1,5 мільярда гривень.