Суд у Гаазі почав розглядати позов "Нафтогазу" проти Росії через захоплення активів у Криму

Постійний третейський суд в Гаазі прийняв до розгляду позов Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» проти Російської Федерації у справі про втрату компанією своїх активів на території окупованого півострова Крим у 2014 році.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті суду.

У цьому позові «Нафтогаз України» посилається на норми Угоди між урядами Росії й України про захист інвестицій, яку було підписано 27 листопада 1998 року, а також на правила, які були прийняті Комісією ООН з міжнародного торгового права в 1976 році.

Як повідомляв УНІАН, у результаті анексії Криму Росією в 2014 році дочірня структура «Нафтогаз» - «Чорноморнафтогаз» втратила свої основні активи (зокрема, бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Згідно зі звітом НАК «Нафтогаз» за 2014 рік, вартість втрачених у Криму активів оцінювалася в 13,8 млрд грн.

У вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах в Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці.

Тоді заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна подала позов проти Росії, щоб змусити країну-агресора компенсувати завдані збитки від видобутку українських ресурсів (нафти і газу) на шельфі Азовського і Чорного морів, а також екологічні наслідки господарської діяльності російських компаній.

У середині січня 2017 року повідомлялося, що «Нафтогаз» закупив за 6,3 млн дол. юридичних послуг для відстоювання своєї позиції за цим позовом.