Україна з початку року збільшила імпорт нафти в 2,3 рази

Україна протягом січня-липня 2017 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 213 мільйонів доларів, що в 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

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Основні поставки нафти (86,3%) були з Азербайджану – на 183,8 мільйона доларів, Казахстану (8,2%) – 17,5 мільйона доларів, Ірану (2,7%) – 5,6 мільйона доларів. З інших країн було поставлено сировину на 5,9 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 2016 рік імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 173,8 мільйона доларів, що в 2,1 рази більше, ніж у 2015 році.