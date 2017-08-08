Британська Shell пройшла кваліфікацію ЄБРР для поставок газу "Нафтогазу" за кредитні кошти

Британська Shell Energy Europe Limited пройшла попередню кваліфікацію та отримала право брати участь в тендерах на закупівлю газу Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на кошти поновлюваного кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку в 2017-2018 роках, повідомила прес-служба держкомпанії.

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«Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) доповнив перелік постачальників газу, які пройшли попередню кваліфікацію та отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК «Нафтогаз України» на кошти поновлюваного кредиту ЄБРР в 2017-2018 роках. Умовно пройшла попередній відбір компанія Shell Energy Europe Limited (Великобританія)», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року «Нафтогаз» оголосив про початок процедури відбору імпортерів для закупівлі газу, який буде використаний в опалювальному сезоні 2017-2018 років, за кредитні кошти ЄБРР у розмірі 300 млн дол. Для проходження опалювального сезону 2016-2017 років «Нафтогаз» також брав кредит у ЄБРР у розмірі 300 млн дол.

У червні «Нафтогаз» повідомив, що попередній відбір на постачання газу за кошти кредиту ЄБРР в 2017-2018 роках пройшли 13 компаній.

Так, безумовну попередню кваліфікацію пройшли три компанії: CEZ A. S. (Чеська Республіка), ENGIE SA (Франція), PGNIG (Польща).

Крім цього, умовно пройшли попередній відбір 10 компаній з Швейцарії, Великобританії, Словаччини, Італії, Польщі, Німеччини та Угорщини.

У 2016 році «Нафтогаз» імпортував з європейського ринку 8,2 млрд куб. м газу, що на 1 млрд куб. м (11%) менше, ніж попереднього року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.