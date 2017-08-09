Нафта дешевшає на зростанні геополітичного напруження

Світові ціни на нафту знижуються в середу вранці на фоні зростаючого геополітичного напруження навколо Північної Кореї, а також на очікуванні трейдерами даних щодо запасів нафти в США від Міненерго країни, свідчать дані торгів.

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Вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,42%, до 51,92 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,33% - до 49,01 долара за барель, повідомляє Прайм.

Раніше агентство Ренхап передавало, що військові КНДР вивчають можливість нанесення ракетного удару по військових об'єктах США на острові Гуам у західній частині Тихого океану. На острові Гуам розташовані американська авіабаза Андерсен і військово-морська база Апра-Харбор. Зростання геополітичної напруженості знижує попит на ризикові активи, до яких належать нафта.

Трейдери також звертають увагу на дані Американського інституту нафти (API) про скорочення запасів нафти за тиждень в США. Згідно зі звітом API, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 4 серпня, скоротилися на 7,839 мільйона барелів, до 474,1 мільйонів барелів. Запаси бензину, навпаки, збільшилися на 1,529 мільйона барелів, дистилятів - на 157 тисяч барелів. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинзі (Cushing) зросли на 319 тисяч барелів, повідомив API.

Пізніше в середу аналітики також очікують даних про запаси від Міненерго США. Експерти очікують, що комерційні запаси нафти знизилися на 0,56%, або на 2,720 мільйона барелів, до 479,18 мільйона барелів.