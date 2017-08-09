Кабмін затвердив фінплан "Енергоатому" на поточний рік
Затверджений урядом фінплан "Енергоатому" передбачає чистий прибуток на рівні 240 мільйонів гривень.
Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" на 2017 рік із показником чистого прибутку на рівні 240 мільйонів гривень. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
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За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який представляв цей план, чистий прибуток компанії в 2017 році становитиме 240 мільйонів гривень, що на 50 мільйонів гривень більше, ніж у 2016 році.
"Доходи за 2017 рік збільшилися до 41,16 мільярда гривень, що майже на 2 мільярди гривень більше, платежі до бюджетів всіх рівнів становлять 10,041 мільярда, що на 1,8 мільярда гривень більше, а чистий дохід становить 240 мільйонів гривень", - зазначив міністр.
Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2016 році скоротив чистий прибуток в 4,5 рази - до 187 мільйонів гривень. При цьому чистий дохід компанії від реалізації продукції зріс на 9,6% - до 36 мільярдів гривень, а валовий прибуток скоротився до 5,7 мільярда гривень з 7,4 мільярда гривень у 2015 році.
Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.