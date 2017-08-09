Запаси антрацитового вугілля на ТЕС скоротилися на 5%

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 2 по 9 серпня поточного року скоротилися на 4,8% – до 689,8 тисячі тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротились на 10,3% – до 1,225 мільйона тонн з 1,366 мільйона тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 8,4% – до 1,915 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону має накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 мільйона тонн антрациту і 2-2,2 мільйона тонн вугілля газових марок.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольною території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції із зони АТО в кінці січня 2017 року.