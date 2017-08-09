Гройсман: RAB-тариф для обленерго несправедливий і може призвести до зростання цін на електроенергію

Уряд не підтримує запропонований Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), варіант упровадження тарифоутворення для обленерго (RAB-тарифи), яке стимулює інвестиції і скорочує втрати в електромережах, оскільки він є непрозорим і може привести до необгрунтованих витрат населення на електроенергію.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Так званий RAB-тариф, який ввела НКРЕКП, не підтримується, і не може бути підтриманий українським урядом. Я як прем'єр-міністр такий підхід не підтримую, і знаю точку зору колег-міністрів. Ми вважаємо, що тариф є необ'єктивним, несправедливим і не відповідає умовам прозорості, що може привести до зайвих витрат українських громадян на електроенергію. Наша позиція полягає в тому, щоб НКРЕКП надала усі розрахунки, потрібно провести обговорення з експертним середовищем за конкретними пунктами і довести їм, що схема, яку вони упроваджують, працювати не може», - сказав Гройсман.

У зв'язку з цим прем'єр доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості із залученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі провести відповідні консультації з учасниками ринку і зацікавленими сторонами.

«НКРЕКП - незалежний регулятор, але уряд таке рішення підтримати не може», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр заявляв, що упровадження RAB-тарифів не повинно вплинути на вартість електроенергії для населення, і повідомив про початок процесу вивчення впливу такого тарифоутворення на вартість електроенергії для громадян.

У червні минулого року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що комісія планує з жовтня 2016 року перевести на стимулююче тарифоутворення до 8 обленерго.

Наприкінці вересня 2016 року він запропонував при переході до нової методики формування тарифів для обленерго ввести ставку прибутковості на старі і нові активи цих компаній на рівні 19%. Експерти визнали такий рівень дуже високим.

27 липня 2017 року Вовк повідомив, що НКРЕКП завершила формування законодавчої бази для упровадження стимулюючого тарифоутворення для обленерго. При цьому він не навів конкретних даних про нову методологію тарифоутворення і її вплив на тариф для обленерго і можливе додаткове фінансове навантаження на кінцевого споживача.

Згідно з позицією Нацкомісії, перехід на стимулююче тарифоутворення дозволить залучити інвестиції, підвищити енергоефективність, надійність і якість послуг, а у подальшому і знизити тарифи.

Довідка УНІАН. Україна планує відмовитися від застарілої методики розрахунку тарифів на послуги природних монополій і перейти до європейського стимулюючого регулювання. Новий підхід буде враховувати обсяг вкладених інвестицій підприємств, можливості їх повернення і витрати на виробництво послуг,що окупуються.

Стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод направлений на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій (електроенергія, теплова енергія та ін.), і стимулювання ефективності витрат розподільних (постачальних) компаній. Даним механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки прибутковості), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат енергоносія в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, буде складатися з операційних витрат компанії, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи.