У Кабміні вважають, що НКРЕКП повинна переглянути тариф на електрику від "Енергоатома"

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, повинна переглянути ставку тарифу на електроенергію від Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» у зв'язку з тим, що це підприємство має невисокий рівень чистого прибутку, а виробляє більше половини всієї електроенергії в Україні. Таку думку на засіданні уряду висловив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.

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«Мені здається, що НКРЕКП повинна переглянути позицію щодо «Енергоатому», тому що компанія, яка генерує 58% (електроенергії в загальному балансі виробництва – УНІАН) має прибуток всього 240 млн грн», - сказав він.

За словами Насалика, у 2016-2017 роках зберігається високий внесок атомної генерації в балансі виробництва електроенергії, але при цьому чистий дохід «Егергоатом» за 2017 рік буде всього лише на 50 млн грн більше, ніж в 2016 році.

«Компанія «Центренерго» генерує 2,5% в загальному балансі електроенергії і отримує 1 млрд грн чистого прибутку, а компанія, яка генерує 58%, має прибуток 240 млн грн. Очевидно, що така тарифна політика не підходить», - навів приклад міністр.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» в 2016 році скоротив чистий прибуток в 4,5 рази - до 187 млн грн. Сьогодні на засіданні уряду був прийнятий фінансовий план компанії з показником чистого прибутку на 2017 рік на рівні 240 млн грн.

Компанія є провідним виробником електроенергії в Україні. Так, 18 лютого 2017 року атомна генерація виробила рекордну кількість електроенергії за останні 13 років – 302,9 млн кВт-год (59% у загальному балансі виробництва), а 11 травня «Енергоатом» провів 68% всієї електроенергії в Україні.

Вартість електроенергії АЕС в Україні найнижча в порівнянні з іншими видами генерації. За даними НКРЕКП, на сьогодні тариф на електроенергію «Енергоатому» становить 46,6 коп/кВт-год, а для «Укргідроенерго» - 66,6 коп/кВт-ч. За даними держпідприємства «Енергоринок», середня ціна продажу електроенергії від теплоелектростанцій за останню декаду липня становила 1,53 грн/кВт-ч.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленій потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.