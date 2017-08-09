Єврокомісія протестувала українську ГТС

Представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" і Єврокомісії успішно провели тестування української газотранспортної системи для визначення можливих кризових ситуацій при роботі ГТС в опалювальному сезоні 2017-2018 років. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

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"В рамках співпраці між Україною та Європейською комісією щодо посилення безпеки поставок газу представники Спільного дослідного центру Генерального директорату Єврокомісії разом із представниками НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Укртрансгаз" і Міністерства енергетики та вугільної промисловості досліджували сценарії можливих кризових ситуацій з поставками природного газу в Україну", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, тестування передбачало виявлення ризиків для української ГТС в опалювальному сезоні 2017-2018 років та аналіз сценаріїв кризових ситуацій, ймовірності та наслідків їх настання, а також оновлення гідравлічної моделі, яка дозволяє проводити моделювання ситуацій в ГТС з урахуванням реальних умов роботи системи.

"Результати дослідження є базою для розробки комплексу превентивних заходів, що суттєво підвищують рівень готовності ГТС до надзвичайних ситуацій", - відзначили в прес-службі, додавши, що в ході тестування також були надані рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правових актів України, зокрема, Національного плану дій і Правил безпеки поставок природного газу.

У повідомленні наголошується, що дослідження проводилося за кошти Єврокомісії. Проект реалізується вже другий рік (починаючи з 2016 року) і в цілому розрахований на три роки.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна гарантує надійність роботи своєї ГТС і безперебійний транзит російського природного газу в країни Європейського Союзу.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів. За підсумками січня-липня 2017 року транзит газу зріс на 22,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 52,3 мільярда кубометрів.

Спільний дослідницький центр Генерального директорату Європейської комісії (Directorate General-Joint Research Center, DG-JRC) - орган Єврокомісії, відповідальний за методологічне супроводження підготовки до виникнення кризових ситуацій у газовій сфері в усіх державах-членах ЄС