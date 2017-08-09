Кабмін затвердив фінплан "Укренерго" на цей рік

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державної компанії – оператора об'єднаної енергосистеми України "Укренерго" на 2017 рік.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Результат роботи компанії – це збільшення прибутку майже на 46% та збільшення надходжень до бюджету майже на 1 мільярд гривень у порівнянні з минулим роком. Ми врахували зауваження, які були у Мінфіну за відповідною постановою, тому просимо прийняти", - сказав, доповідаючи з проектом постанови, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" в 2016 році збільшило чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком в 3,7 рази – до 3 мільярдів гривень. Чистий дохід компанії в 2016 році збільшився на 32% – до 7,174 мільярда гривень, валовий прибуток збільшився на 43% – до 4,989 мільярда гривень.

Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. "Укренерго" є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.