Генпрокуратура відкрила справу проти чиновників "Нафтогазу" – ЗМІ

Департамент з розслідування особливо тяжких злочинів у сфері економіки Генеральної прокуратури 4 серпня відкрив кримінальне провадження проти посадових осіб НАК "Нафтогаз України".

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Про це «Економічній правді» повідомив співрозмовник в ГПУ.

Він не уточнив прізвищ фігурантів справи, пояснивши лише, що вони підозрюються у порушенні двох статей КК: №172 (Грубе порушення законодавства про працю) та №364 (Зловживання владою або службовим становищем).

В рамках цього провадження 9 серпня Генпрокуратура витребувала у "Нафтогазу" список документів.

"Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, просимо надати завірені копії діючого статуту "Нафтогазу"; журналу входу/виходу в центральний офіс компанії за 18 і 21 липня 2017 року", - йдеться в запиті ГПУ на "Нафтогаз", який має в своєму розпорядженні ЕП.

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Крім того, ГПУ зажадала табель обліку робочого часу голови НАК Андрія Коболєва, Щербенко В.В. (директор з адміністративної діяльності НАК – ред.) і Лупащенко В. М. (начальник управління департаменту безпеки НАК – ред.) за 18 липня; посадову інструкцію Коболєва, Щербенка і Лупащенка, що діє на липень-серпень 2017 року.

Провадження відкрито за фактом звільнення 1 серпня Ігоря Бурака з посади віце-президента-головного інженера ПАТ "Укртрансгаз".

За неофіційними даними, у зазначені дати (18 та 21 липня) Бурак приїжджав в центральний офіс "Нафтогазу", де проводив зустріч з Коболєвим, Щербенком і Лупащенком.

"Говорили про його звільнення "за власним". Він не погодився, тому (в кінці липня – ред.) було розпочато внутрішнє службове розслідування та його звільнили за статтею", - говорить джерело ЕП в "Укртрансгазі".

"Під час роботи комісія зібрала відповідні доказові матеріали, встановила факти порушень і вину посадових осіб компанії, до яких були застосовані відповідні дисциплінарні стягнення, в тому числі звільнення", - таке формулювання міститься в офіційному поясненні "Укртрансгазу" до рішення про звільнення Бурака.

Ігор Бурак є членом команди екс-президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва (в даний час займає пост заступника голови Міненерго) – опонента Андрія Коболєва, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, правління Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» після проведення службового розслідування 1 серпня звільнило головного інженера дочірньої компанії-оператора газотранспортної системи «Укртраснгаз» Ігоря Бурака.

Наглядова рада «Нафтогазу» 8 серпня одноголосно погодила обрання на пост президента оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз» технічного директора – члена правління польської PGNiG Technologie S. A. Павла Юзефа Станчака.