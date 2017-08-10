Ціна нафти Brent вперше з травня перевищила $53 за барель

Світові ціни на нафту зростають у четвер вранці; нафта марки Brent вперше з 25 травня піднялася вище позначки 53 долара за барель, свідчать дані торгів.

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Вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,80% - до 53,12 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,56% - до 49,84 долара за барель, повідомляє Прайм.

Трейдери відіграють дані про зниження запасів нафти в США. Згідно з повідомленням Міненерго країни, комерційні запаси цієї сировини в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 4 серпня, знизилися на 6,5 мільйона барелів, або на 1,3% - до 475,4 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження лише на 0,56%, або на 2,72 мільйона барелів, до 479,18 мільйона барелів.