"Газпром" відрапортував про рекордні постави газу до Європи

Завантаження «Газпромом» сухопутного відведення Opal від трансбалтійського газопроводу Nord Stream (потужність — 55 млрд кубометрів) зросла за перші вісім днів серпня на 30%, повідомив голова монополії Олексій Міллер.

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За його словами, в середу "обсяг добової подачі газу на ГВС "Грайфсвальд" (Німеччина) 8 серпня досяг 140 млн куб. м, тобто використання Nord Stream перевищило 90% від проектної потужності", повідомляє "КоммерсантЪ".

При цьому попит на газ «Газпрому» в Європі залишається стабільно високим, так що монополія зберігає завантаження й інших експортних маршрутів. Зокрема, труба «Ямал—Європа» через Польщу в перший тиждень серпня, незважаючи на дозагрузку Opal, використовувалася на максимальному рівні. А на українському коридорі, повідомив Міллер, спостерігалося збільшення транзиту через Вельке-Капушани на українсько-словацькому кордоні.

Дані «Укртрансгазу» підтверджують, що транзит російського газу збільшився до 7 серпня майже на 10% з початку місяця. За словами голови «Газпрому», в середу експорт в далеке зарубіжжя становив 562 млн кубометрів, що вище піку зими 2015/16 року (539 млн кубометрів).

Також, джерела "Ъ" на ринку відзначають, що досить суттєва частина газу, що йде по Nord Stream і Opal, залишається у власності "Газпрому" і надходить у зарезервовані ним ПСГ у Європі. До того ж, зазначають вони, повне завантаження Opal забезпечує не тільки «Газпром», але й інші постачальники. При цьому завантаження на іншому відведенні від Nord Stream — NEL — знизилось, оскільки обсяги були перенаправлені в Opal, кажуть співрозмовники "Ъ". Підвищення транзиту на українському напрямку вони частково пояснюють дводенним ремонтом на газопроводі «Ямал—Європа».

В цілому, за даними «Газпрому», в січні—липні компанія збільшила експорт в країни далекого зарубіжжя на 12,6%, до 110,8 млрд кубометрів. Поставки до Німеччини збільшилися на 16,4%, до Австрії — на 74,2%, до Словаччини — на 27,7%, до Чехії — на 27,1%. Основна причина стійкого навіть поза сезоном попиту — сильно спорожнілі через холодну зиму підземні сховища (ПСГ) і аномальна літня спека у Східній Європі. У червні заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв прогнозував, що за підсумками року експорт до Європи може досягти 180 млрд кубометрів проти рекордних 179,3 млрд кубометрів в 2016 році.

Нагадаємо, «Газпром» з 2009 року намагався отримати повний доступ до Opal, але цьому перешкоджали європейські регулятори, які виставили ряд умов, за яких монополія могла використовувати тільки половину труби. А в кінці 2016 року, коли російська компанія нарешті отримала дозвіл Єврокомісії на доступ до 90% потужностей Opal (близько 29 млрд кубометрів — 4 млрд кубометрів поставляється німецькою E. On, ще близько 10% повинні отримувати незалежні постачальники), рішення регулятора блокувала через суд Польща.

Але в липні Європейський суд і Вищий земельний суд у Дюссельдорфі зняли забезпечувальні заходи, і «Газпром» знову зміг наростити поставки по Opal через добові аукціони (перші торги відбулися 1 серпня, після чого завантаження труби стало зростати).