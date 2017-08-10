Україна з початку року скоротила споживання вугілля на 27%

Україна в січні-червні 2017 року скоротила споживання вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року на 26,7% - до 10,9 мільйона тонн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Також повідомляється, що в порівнянні з червнем минулого року споживання вугілля в червні 2017 року скоротилося на 30,5% - до 1,754 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 мільйона тонн.