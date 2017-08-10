Від жителів Житомирщини вже надійшло понад 51 тисячі заяв на отримання грошової винагороди за енергоефективність

Від жителів Житомирської області вже надійшло понад 51 тис. заяв до місцевої влади на отримання грошової винагороди за енергоефективність. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

В ОДА нагадали, що субсидіанти, які вели енергоефективне домогосподарство, можуть отримати грошову винагороду за енергоефективність. Для отримання коштів необхідно до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення.

За інформацією департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, для отримання коштів за ощадне використання електропостачання та газопостачання станом на сьогодні, 10 серпня, вже подано від населення Житомирської області 51,5 тис. заяв.

Як повідомлялося, урядовий проект монетизації частини зекономлених субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним родинам – еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубометрів газу.

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Підприємства-виробники чи підприємства-виконавці послуг з газо-, та електропостачання в паперовому та електронному вигляді повинні надати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення списки енергоощадних субсидіантів із зазначенням суми невикористаної державної допомоги.

«Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення», - зазначають в ОДА.

Для нарахування коштів субсидіант має самостійно відкрити рахунок у банку, через який проводяться виплати соціальних допомог та пенсій. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим.

«Згідно зі статтею 165.1.1 Податкового кодексу України, субсидія, незалежно від вигляду в якому вона виплачується, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Тому монетизація частини зекономлених субсидій жодним чином НЕ впливає на процес декларування, а отримана від держави сума не повинна зазначатися у Декларації про доходи громадян», - йдеться у повідомленні. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0412) 24-14-08.